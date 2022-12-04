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Окупанти обстрілюють Куп'янськ і район ракетами та артилерією: фото наслідків

Фото: окупанти обстрілюють Куп'янськ і район ракетами та з артилерії (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп‘янську та району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, залізничну інфраструктуру", - розповів він.

До того ж за його словами, близько 23 години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.

"Близько 3 год ранку з боку РФ відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Постраждалих немає", - додав Синєгубов.

Як повідомлялось, російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цих атак постраждав чоловік у Вовчанську.

Нагадаємо, в Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху вони загинули на місці.

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