Оккупанты обстреливают Купянск и район ракетами и артиллерией: фото последствий

Оккупанты снова наносят артиллерийские и ракетные удары по Купянску и району Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, железнодорожную инфраструктуру", - рассказал он.
К тому же, по его словам, около 23 часов ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в 5 частных домах Шевченковской общины.
"Около 3 часов утра со стороны РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт. Шевченково. Пострадавших нет", - добавил Синегубов.
Как сообщалось, российские военные продолжают обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате этих атак пострадал мужчина в Волчанске.
Напомним, в Изюмском районе двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва они погибли на месте.
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