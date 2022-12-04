Оккупанты обстреливают Купянск и район ракетами и артиллерией: фото последствий

Оккупанты снова наносят артиллерийские и ракетные удары по Купянску и району Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, железнодорожную инфраструктуру", - рассказал он.

К тому же, по его словам, около 23 часов ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в 5 частных домах Шевченковской общины.

"Около 3 часов утра со стороны РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт. Шевченково. Пострадавших нет", - добавил Синегубов.