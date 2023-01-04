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Окупанти обстріляли житловий сектор Курахового, пошкоджено тепломережу

Фото: ввечері ворог обстріляв Курахове Донецької області (t.me.babel)
Автор: Тетяна Зарембо

У середу, 3 січня, ввечері росіяни обстріляли Курахове Донецької області. Поцілили у житловий сектор і тепломережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Пошкоджено вікна, покрівлі, фасади приватних будинків. Пошкоджено також тепломережу", - пише Тимошенко.

Постраждалих немає.

Зранку у вівторок, 3 січня, РБК-Україна повідомляло, що росіяни обстріляли Курахове з артилерії. Поцілили у житловий квартал. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська завдали потужного удару по Кураховому. Станом на 7 грудня було відомо про те, що загинули вісім людей, ще п'ятьох - було поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Курахово