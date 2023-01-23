Оккупанты обстреляли жилой квартал города Часов Яр, есть жертвы

Сегодня, 23 января, военные России ударили по жилому кварталу города Часов Яр Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня", - заявил Кириленко.

Он сообщил, что россияне повредили по меньшей мере девять многоэтажек, а сети поставок в микрорайон электричества и газа перебиты.

"Фактически весь микрорайон остался без света и тепла", - пояснил глава Донецкой ОВА.

Кириленко также добавил, что в результате обстрела российскими оккупационными войсками один человек погиб, а еще двое ранены.

"Россияне намеренно терроризируют и уничтожают гражданское население. И дорого за это заплатят", - подчеркнул он.