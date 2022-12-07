Оккупанты обстреляли Запорожскую область системами С-300: есть раненые, среди которых ребенок
Российские оккупанты ночью 7 декабря нанесли удары из систем С-300 по двум громадам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Чиновник отметил, что захватчики также применяли БПЛА.
Старух рассказал о последствиях ночных ударов россиян:
- В одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 - повреждены. Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушке 15 лет.
- В другой деревне от взрыва ракеты был разрушен один дом, еще 10 - повреждены. Люди, к счастью, остались целыми.
"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины дроном", - добавил глава ОВА.
Оккупанты обстреляли Запорожскую область системами С-300/ (t.me/starukhofficial)
Напомним, в ночь на 7 декабря в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.