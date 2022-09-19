Окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового

Російська армія обстріляла нещодавно звільнений Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок цього загинув колишній російський військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий РФ у відставці, який останні кілька років проживав у місті", - йдеться у повідомленні.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці події правоохоронці задокументували факт збройної агресії Росії та зібрали речові докази.