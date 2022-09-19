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Окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового

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Вовчанськ, Понеділок 19 вересня 2022 22:48
Окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового Фото: Окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія обстріляла нещодавно звільнений Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок цього загинув колишній російський військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий РФ у відставці, який останні кілька років проживав у місті", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці події правоохоронці задокументували факт збройної агресії Росії та зібрали речові докази.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли звільнену частину Харківської області. Внаслідок ударів є поранені.

Також, окупанти скинули над Дергачами в Харківській області міни із відкладеною детонацією.

Раніше, окупанти влаштували обстріл під час евакуації лікарні під Харковом. Серед цивільних є жертви та постраждалі.

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