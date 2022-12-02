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Окупанти обстріляли з важкої артилерії дві громади у Дніпропетровській області

Фото: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровську область, вночі вдаривши по двох громадах із важкої артилерії.

Про це 2 грудня передає РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Росіяни не дають спокою Нікопольщині… Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів", - розповів чиновник.

Також він зазначає, що жертв внаслідок ворожого обстрілу на щастя немає.

Масштаби руйнувань через нічний артобстріл населених пунктів наразі з'ясовуються.

"У інших районах вночі кричала сирена, та минулося без атак", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, минулої ночі 1 грудня, російські війська знову обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області - при атаках загарбники застосували "Гради" та важку артилерію.

А днем раніше, днем раніше окупанти обстріляли сам Нікополь та Марганецьку громаду.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України