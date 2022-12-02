Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области

"Россияне не дают покоя Никопольскому району. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину. Выпустили по ним около 40 снарядов", - рассказал чиновник.

Также он отмечает, что жертв в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

Масштабы разрушений из-за ночных артобстрелов населенных пунктов в настоящее время выясняются.

"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак",- добавил глава ОВА.