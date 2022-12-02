Окупанти обстріляли з важкої артилерії дві громади у Дніпропетровській області

Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровську область, вночі вдаривши по двох громадах із важкої артилерії.

Про це 2 грудня передає РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Росіяни не дають спокою Нікопольщині… Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів", - розповів чиновник.

Також він зазначає, що жертв внаслідок ворожого обстрілу на щастя немає.

Масштаби руйнувань через нічний артобстріл населених пунктів наразі з'ясовуються.

"У інших районах вночі кричала сирена, та минулося без атак", - додав глава ОВА.