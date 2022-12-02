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Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Пятница 02 декабря 2022 07:43
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области Фото: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область, ночью ударив по двум общинам из тяжелой артиллерии.

Об этом 2 декабря передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Россияне не дают покоя Никопольскому району. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину. Выпустили по ним около 40 снарядов", - рассказал чиновник.

Также он отмечает, что жертв в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

Масштабы разрушений из-за ночных артобстрелов населенных пунктов в настоящее время выясняются.

"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак",- добавил глава ОВА.

Напомним, прошлой ночью 1 декабря, российские войска снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области - при атаках захватчики применили "Грады" и тяжелую артиллерию.

А днем ранее, днем ранее оккупанты обстреляли сам Никополь и Марганецкую громаду.

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