Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области

Российские войска в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область, ночью ударив по двум общинам из тяжелой артиллерии.

Об этом 2 декабря передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Россияне не дают покоя Никопольскому району. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину. Выпустили по ним около 40 снарядов", - рассказал чиновник.

Также он отмечает, что жертв в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

Масштабы разрушений из-за ночных артобстрелов населенных пунктов в настоящее время выясняются.

"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак",- добавил глава ОВА.