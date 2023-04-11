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Окупанти обстріляли церкву в Херсоні (відео наслідків)

Фото: окупанти обстріляли церкву в Херсоні 11 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на вівторок, 11 квітня, російські окупанти обстріляли церкву в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області. Влучили у житлові квартали населених пунктів, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю. У результаті обстрілу поранено двоє людей.

Нагадаємо, в понеділок, 10 квітня, російська армія атакувала човен з людьми у Херсонській області. Внаслідок цього двоє людей отримали важкі поранення.

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