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Оккупанты обстреляли церковь в Херсоне (видео последствий)

Фото: оккупанты обстреляли церковь в Херсоне 11 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на вторник, 11 апреля, российские оккупанты обстреляли церковь в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня ночью российская артиллерия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, из-за обстрелов выбило окна, а также повреждены крыша и стены.

"К счастью, мирные люди не пострадали", – добавили в администрации.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки совершили 56 обстрелов Херсонской области. Попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию медицинского учреждения, музей и админздание. В результате обстрела ранены два человека.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области. В результате этого два человека получили тяжелые ранения.

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