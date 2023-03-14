Окупанти обстріляли центр Краматорська: є влучання у будинки (фото, відео)

Російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На місці влучання наразі тривають рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Тим часом видання "Радіо Свобода" повідомляє про першого загиблого.

За його словами, окупанти вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, російські снаряди пошкодили шість багатоповерхівок. Відомо про щонайменше трьох поранених.

Нагадаємо, Росія вночі вдарила по Авдіївці Донецької області, випустивши чотири ракети. Три з них поцілили на територію промислових підприємств, одна - у житловий квартал.

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