UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли центр Краматорська: є влучання у будинки (фото, відео)

Фото: окупанти вдарили по Краматорську (Анастасія Рокитна, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Інформацію про обстріл підтвердив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, окупанти вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, російські снаряди пошкодили шість багатоповерхівок. Відомо про щонайменше трьох поранених.

Тим часом видання "Радіо Свобода" повідомляє про першого загиблого.

Фото: окупанти вдарили по Краматорську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

На місці влучання наразі тривають рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, Росія вночі вдарила по Авдіївці Донецької області, випустивши чотири ракети. Три з них поцілили на територію промислових підприємств, одна - у житловий квартал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськВійна в УкраїніВійна Росії проти Україниракетный удар