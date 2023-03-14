Оккупанты обстреляли центр Краматорска: есть попадания в дома (фото, видео)

Российские войска сегодня, 14 марта, обстреляли Краматорск Донецкой области. Вражеские снаряды попали в многоквартирные дома.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На месте попадания продолжаются спасательные работы. По всей вероятности, под завалами могут быть люди.

Тем временем издание "Радио Свобода" сообщает о первом погибшем.

По его словам, оккупанты ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, российские снаряды повредили шесть многоэтажек. Известно о по меньшей мере троих раненых.

Напомним, Россия ночью ударила по Авдеевке Донецкой области, выпустив четыре ракеты. Три из них попали на территорию промышленных предприятий, одна - в жилой квартал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.