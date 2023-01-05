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Окупанти обстріляли центр Херсона: потрапили в будинок, є жертва

Фото: окупанти обстріляли центр Херсона 5 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 5 січня, російські окупанти знову обстріляли Херсон. Один із снарядів потрапив до будинку, загинув 20-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона - влучили в будинок", - розповів він.

За його словами, від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік.

Як повідомлялось, у Херсоні та Чорнобаївці вранці 5 січня пролунали вибухи. Тривогу в області не оголошено.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ранкових обстрілів російськими окупантами Чорнобаївки та Камишан Херсонської області чотири особи отримали поранення.

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ХерсонОбстріл