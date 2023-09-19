Окупанти обстріляли тролейбус в Херсоні: загинув поліцейський, поранені двоє пасажирів
Російські війська у вівторок, 19 вересня, обстріляли тролейбус у Херсоні. Через обстріл загинув старший сержант поліції, ще двох пасажирів поранено.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Сьогодні о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. На вул. Нафтовиків влучили у тролейбус №9", - розповів він.
За його словами, через ворожу атаку поранені двоє людей. Вони доправлені до лікарні.
"Загинув старший сержант поліції, який перебував поруч", - додав Мрочко.
Як зазначив голова МВС України Ігор Клименко, вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції.
"Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м. Всі необхідні служби на місці. Працюємо", - констатував він.
Обстріли Херсона
Херсон було звільнено від окупантів у листопаді минулого року. При цьому з огляду на те, що частина Херсонської області продовжує бути захопленою російськими військами, обласний центр постійно обстрілюється з танків та артилерії. Наприклад, 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
А 17 вересня росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець. Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.
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