Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский, ранены двое пассажиров

Российские войска во вторник, 19 сентября, обстреляли троллейбус в Херсоне. Из-за обстрела погиб старший сержант полиции, еще двое пассажиров ранены.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. На ул. Нефтяников попали в троллейбус №9", - рассказал он.

По его словам, из-за вражеской атаки ранены два человека. Они доставлены в больницу.

"Погиб старший сержант находившегося рядом полиции", - добавил Мрочко.

Как отметил глава МВД Украины Игорь Клименко, утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции.

"Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м. Все необходимые службы на месте. Работаем", - констатировал он.

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от оккупантов в ноябре прошлого года. При этом, учитывая, что часть Херсонской области продолжает быть захваченной российскими войсками, областной центр постоянно обстреливается из танков и артиллерии. Например, 18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

Кроме того, 17 сентября россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель. Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.