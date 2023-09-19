ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский, ранены двое пассажиров

Херсон, Вторник 19 сентября 2023 10:51
UA EN RU
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский, ранены двое пассажиров Фото: оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне 19 сентября, погиб полицейский (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска во вторник, 19 сентября, обстреляли троллейбус в Херсоне. Из-за обстрела погиб старший сержант полиции, еще двое пассажиров ранены.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. На ул. Нефтяников попали в троллейбус №9", - рассказал он.

По его словам, из-за вражеской атаки ранены два человека. Они доставлены в больницу.

"Погиб старший сержант находившегося рядом полиции", - добавил Мрочко.

Как отметил глава МВД Украины Игорь Клименко, утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции.

"Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м. Все необходимые службы на месте. Работаем", - констатировал он.

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от оккупантов в ноябре прошлого года. При этом, учитывая, что часть Херсонской области продолжает быть захваченной российскими войсками, областной центр постоянно обстреливается из танков и артиллерии. Например, 18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

Кроме того, 17 сентября россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель. Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер": сколько удалось сбить
РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер": сколько удалось сбить
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна