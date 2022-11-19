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Оккупанты обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи под Херсоном: есть раненые

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Киев, Суббота 19 ноября 2022 17:42
Оккупанты обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи под Херсоном: есть раненые Фото: оккупанты обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи под Херсоном (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные в Херсонской области обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи. В результате обстрела ранены пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Удар пришелся по гуманитарную точке при раздаче хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. Обстоятельства происшествия и степень повреждений инфраструктуры выясняется.

Ранее мы писали, что в субботу, 19 ноября, в Херсоне, вероятно, были зафиксированы "прилеты". Воздушная тревога в регионе не объявлена.

Напомним, ранее стало известно, что жителей правобережной части Херсонской области призвали выезжать в более безопасные регионы, поскольку существует высокая вероятность обстрелов со стороны россиян.

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Херсонская область Обстріл Вторжение России в Украину
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