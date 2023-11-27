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Окупанти обстріляли ТЕС на сході України. Без світла залишилось ціле місто

Фото: окупанти обстріляли ТЕС на сході України, без світла залишилося ціле місто (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли теплоелектростанцію на сході України. Ціле місто залишилося без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Вночі ворожий обстріл завдав пошкоджень обладнанню теплоелектростанції у східному регіоні. Об’єкт роботу не припиняв", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Укренерго, знеструмлено місто поряд.

"Електростанція працює, але знеструмлено місто поряд. Наразі вже відновлено теплопостачання міста-супутника, тривають роботи по відновленню електропостачання", - додали у компанії.

Відключення світла через обстріли

Енергетики зазначили, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - додають в зведенні.

Обстріли ТЕС в Україні

У Росії стало звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. Наприклад, 12 листопада повідомлялося, що за останні три тижні РФ вже тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.

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ТЕСвідключеня світла