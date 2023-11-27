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Оккупанты обстреляли ТЭС на востоке Украины. Без света остался целый город

Фото: оккупанты обстреляли ТЭС на востоке Украины, без света остался целый город (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска остреляли теплоэлектростанцию на востоке Украины. Целый город остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Ночью вражеский обстрел нанес повреждения оборудованию теплоэлектростанции в восточном регионе. Объект работу не прекращал", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Укрэнерго, обесточен город рядом.

"Электростанция работает, но обесточен город рядом. На данный момент уже возобновлено теплоснабжение города-спутника, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", - добавили в компании.

Отключение света из-за обстрелов

Энергетики отметили, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 530 населенных пунктов.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - добавляют в сводке.

Обстрелы ТЭС в Украине

У России стало обычной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. Например, 12 ноября сообщалось, что за последние три недели РФ уже трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Под обстрел попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.

 

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