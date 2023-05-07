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Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: є пошкодження

Фото: Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" та Сумської ОВА.

Так, у Сумській області росіяни завдавали ударів по:

  • Білопільської громади з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння;
  • Середино-Будській громаді зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу міста Середина-Буда пошкоджено дві квартири в багатоквартирному будинку та складське приміщення;
  • Великописарівській громаді - ворог скинув 20 мін;
  • Юнаківській громаді зі ствольної артилерії;
  • Новослобідській громаді з мінометів;
  • Краснопільській громаді зі ствольної артилерії;
  • Зноб-Новгородській громаді зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу в смт Зноб-Новгородське пошкоджено ЛЕП, три приватні будинки та приватний автомобіль;
  • Есманській громаді з артилерії.

При цьому Чернігівська область також потрапила під обстріл противника.

Так, з 15:45 до 15:55 зі ствольної артилерії окупанти стріляли по району н.п. Заріччя.

При цьому з 16:25 до 16:55 війська РФ стріляли зі ствольної артилерії по н.п. Тимоновичі.

Крім того, з 20:37 до 21:10 рашисти обстрілювали зі ствольної артилерії район н.п. Стара Гута. Унаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних будинків і будівлю магазину.

Нагадаємо, напередодні окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

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