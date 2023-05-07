Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: є пошкодження

У неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" та Сумської ОВА.
Так, у Сумській області росіяни завдавали ударів по:
При цьому Чернігівська область також потрапила під обстріл противника.
Так, з 15:45 до 15:55 зі ствольної артилерії окупанти стріляли по району н.п. Заріччя.
При цьому з 16:25 до 16:55 війська РФ стріляли зі ствольної артилерії по н.п. Тимоновичі.
Крім того, з 20:37 до 21:10 рашисти обстрілювали зі ствольної артилерії район н.п. Стара Гута. Унаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних будинків і будівлю магазину.
Нагадаємо, напередодні окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.
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