Оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области: есть повреждения

Так, в Сумской области россияне наносили удары по:

Белопольской общине из минометов и ствольной артиллерии. В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения;

Середино-Будской общине из ствольной артиллерии. В результате обстрела города Середина-Буда повреждены две квартиры в многоквартирном доме и складское помещение;

Великописаревской общине - враг сбросил 20 мин;

Юнаковской общине из ствольной артиллерии;

Новослободской общине из минометов;

Краснопольской общине из ствольной артиллерии;

Зноб-Новгородской общине из ствольной артиллерии. В результате обстрела в пгт Зноб-Новгородское повреждены ЛЭП, три частных дома и частный автомобиль;

Эсманской общине из артиллерии.

При этом Черниговская область также попала под обстрел противника.

Так, с 15:45 до 15:55 из ствольной артиллерии оккупанты стреляли по району н.п. Заречье.

При этом с 16:25 до 16:55 войска РФ стреляли из ствольной артиллерии по н.п. Тимоновичи.

Кроме того, с 20:37 до 21:10 рашисты обстреливали из ствольной артиллерии район н.п. Старая Гута. В результате обстрела повреждены шесть частных домов и здание магазина.