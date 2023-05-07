Оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области: есть повреждения

В воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областях. Всего зафиксировано более 100 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения оперативного командования "Север" и Сумской ОВА.
Так, в Сумской области россияне наносили удары по:
При этом Черниговская область также попала под обстрел противника.
Так, с 15:45 до 15:55 из ствольной артиллерии оккупанты стреляли по району н.п. Заречье.
При этом с 16:25 до 16:55 войска РФ стреляли из ствольной артиллерии по н.п. Тимоновичи.
Кроме того, с 20:37 до 21:10 рашисты обстреливали из ствольной артиллерии район н.п. Старая Гута. В результате обстрела повреждены шесть частных домов и здание магазина.
Напомним, накануне оккупанты более 30 раз обстреляли Сумскую область. В результате были повреждены частные дома.
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