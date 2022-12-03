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Окупанти обстріляли Сумську область: пошкодили ЛЕП та підприємство

Фото: російські військові сьогодні вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 3 грудня, кілька разів обстріляли Сумську область із використанням міномету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВ Дмитра Живицького.

Повідомляється, що окупанти били по одному із прикордонних сіл Есманьської громади. Війська РФ використали міномет 120 мм калібру, всього за день чотири міни розірвалися на території області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 2 грудня, російські військові атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу окупантів постраждало господарство в одній громаді.

Також раніше ми писали, що російські війська під час обстрілу прикордонних населених пунктів у Сумській області випустили протягом четверга, 1 грудня, по п'яти громадах 180 снарядів та мін.

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