Окупанти обстріляли Сумську область: пошкодили ЛЕП та підприємство

Російські військові сьогодні, 3 грудня, кілька разів обстріляли Сумську область із використанням міномету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВ Дмитра Живицького.

Повідомляється, що окупанти били по одному із прикордонних сіл Есманьської громади. Війська РФ використали міномет 120 мм калібру, всього за день чотири міни розірвалися на території області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.