Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ

У середу, 25 січня, російські військові обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Росіяни завдали 60 ударів по прикордонню. Ворог відкривав вогонь по Білопільській, Есманській, Глухівській, Зноб-Новгородській громадах", - йдеться у повідомленні.
"У всіх випадках без постраждалих та руйнувань", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 січня, російські військові надвечір двічі обстріляли дві громади Сумської області.
Російські окупанти обстрілюють Сумську область. Вчора ввечері для атаки одного з міст регіону вони використали освітлювальні снаряди.
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