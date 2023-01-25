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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и САУ

Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и САУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, российские военные обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"Россияне нанесли 60 ударов по приграничью. Враг открывал огонь по Белопольской, Эсманской, Глуховской, Зноб-Новгородской общинам", - говорится в сообщении.

  • По Эсманской общине противник избивал из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей;
  • Белопольская община: враг из артиллерии обстрелял пограничные, 20 прилетов;
  • Глуховскую общину россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов;
  • Зноб-новгородская община тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.

"Во всех случаях без пострадавших и разрушений", - добавили в ОВА.

Напомним, что сегодня, 25 января, российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.

Российские оккупанты обстреливают Сумскую область. Вчера вечером для атаки одного из городов региона они использовали осветительные снаряды.

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