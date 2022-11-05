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Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів: пошкоджено чотири будинки

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Україна, Субота 05 листопада 2022 18:07
Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів: пошкоджено чотири будинки Фото: Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 5 листопада, росіяни атакували Середино-Будську громаду у Сумській області. Постраждали господарчі споруди та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"У Середино-Будській громаді сьогодні неспокійно. Близько 14 години росіяни відкрили вогонь з мінометів", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, 9 мін розірвалися біля будинків мирних мешканців. Є значні руйнування людських помешкань, а саме знесені стіни та дахи. Були прямі влучання мін в оселі. За попередньою інформацією, пошкоджені 4 будинки та господарчі споруди.

"Через обстріл сталася пожежа. Вогонь знищив дах та близько тонни сіна в одному з домогосподарств. На місці працюють рятувальники ДСНС", - додав очільник області.

Нагадаємо, що російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Сумської області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки у Білопільській громаді.

Також окупанти випустили 70 снарядів по чотирьох громадам у Сумській області

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