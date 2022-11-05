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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов: повреждены четыре дома

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 18:07
Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов: повреждены четыре дома Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 5 ноября, россияне атаковали Середино-Будскую общину в Сумской области. Пострадали хозяйственные постройки и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В Середино-Будской общине сегодня неспокойно. Около 14 часов россияне открыли огонь из минометов", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, 9 мин разорвались у домов мирных жителей. Есть значительные разрушения человеческих помещений, а именно снесенные стены и крыши. Были прямые попадания мин в жилище. По предварительной информации, повреждены 4 дома и хозяйственные постройки.

"Из-за обстрела произошел пожар. Огонь уничтожил крышу и около тонны сена в одном из домохозяйств. На месте работают спасатели ГСЧС", - добавил глава области.

Напомним, что российские войска в течение часа обстреливали границы Сумской области. В результате атаки разрушены жилые дома в Белопольской общине.

Также оккупанты выпустили 70 снарядов по четырем общинам в Сумской области

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