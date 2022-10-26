ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За день росіяни випустили більше 20 мін по Сумській області

Новость на русском →
Суми, Середа 26 жовтня 2022 22:23
За день росіяни випустили більше 20 мін по Сумській області Фото: окупанти випустили по Сумській області більше 20 мін (tsnua, twitter.com)
Автор: Антон Малиновський

Протягом середи, 26 жовтня, ворожі військові двічі обстріляли з мінометів Сумську область. Загалом окупанти випустили понад 20 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, близько 13:30 зафіксовано два влучання з мінометів в Юнаківській громаді, а близько 15:30 почався обстріл Новослобідської громади.

"Усього 18 мін прилетіло по прикордонному селу громади. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється", - написав Живицький.

Нагадаємо, що 18 жовтня окупанти обстріляли Сумщину 64 рази. Тоді загинуло двоє людей, а одна зазнала поранень.

А 17 жовтня росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях
Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ