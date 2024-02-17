Окупанти обстріляли Сумську область: є загиблий

За даними ОВА, сьогодні, 17 лютого, о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді Сумської області.

"У результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина - зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівля ферми", - повідомили в адміністрації.

Загалом під час російського обстрілу було зафіксовано 11 вибухів.

"Бережіть себе, рідних та близьких. Скористайтеся можливостями евакуації з 5-кілометрової прикордонної зони. Вичерпну інформацію можна дізнатись у керівництва громад та старостатів", - додали в ОВА.

Обстріли України

Крім Сумської області, сьогодні близько 14:00 російські військові знову атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

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