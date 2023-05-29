Окупанти обстріляли Сумську область 10 разів за день. Пошкоджено склад агропідприємства

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 48 вибухів", - йдеться у зведенні.

Так, під обстріл потрапили Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади на Сумщині.

Дані щодо атак:

По Білопільській громаді з території РФ було здійснено 20 пострілів з АГС та 2 виходи з міномета та обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).

По Есманській громаді росіяни били з АГС (3 вибухи), а також зафіксовано ракетний обстріл з вертольота (2 "приходи"). Внаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства.

По території Великописарівської громади війська РФ били з артилерії (10 вибухів).

З території РФ було здійснено мінометний обстріл по Краснопільській громаді (2 вибухи).

По території Шалигинської громади загарбники били з міномета (1 вибух).

Атаки РФ по Сумській області

Прикордонні райони Сумської області обстрілюються із території Росії практично щодня. Так, наприклад, учора війська РФ били по регіону 14 разів, атакувавши дев'ять громад. Для завдання ударів противник застосовував міномети, САУ, артилерію і вертольоти для запуску ракет.

Перед цим війська РФ 18 разів обстрілювали прикордоння Сумської області, застосовуючи міномети, САУ, АГС, артилерію та теж гелікоптери для ракетних ударів (НУРС).

Як зазначив радник глави Офісу президента Михайла Подоляка, нашій країні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб РФ, щоб уникнути повторення агресії в майбутньому, і щоб наші прикордонні області не зазнавали постійних обстрілів.