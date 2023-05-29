Оккупанты обстреляли Сумскую область 10 раз за день. Поврежден состав агропредприятия

Приграничные районы Сумской области снова были обстреляны оккупантами с территории РФ. В течение понедельника, 29 мая, захватчики 10 раз били по общинам в регионе, применяя различное вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"В течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 48 взрывов", - говорится в сводке.
Так, под обстрелы попали Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская общины в Сумской области.
Данные по атакам:
Приграничные районы Сумской области обстреливаются с территории России практически ежедневно. Так, например, вчера войска РФ били по региону 14 раз, атаковав девять общин. Для нанесения ударов противник применял минометы, САУ, артиллерию и вертолеты для запуска ракет.
Перед этим войска РФ 18 раз обстреливали приграничье Сумской области, применяя минометы, САУ, АГС, артиллерию и тоже вертолеты для ракетных ударов (НУРС).
Как отметил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, нашей стране нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ во избежание повторения агрессии в будущем, и чтобы наши приграничные области не подвергались постоянным обстрелам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.