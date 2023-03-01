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Окупанти обстріляли Сумський район: пошкоджено ЛЕП, можливі перебої зі світлом

Фото: російські війська обстріляли Сумський район та пошкодили ЛЕП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні ввечері, 1 березня, обстріляли з використанням артилерії Сумського району та пошкодили лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Ворог здійснив артилерійський обстріл - попередньо 152 мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тому в прикордонних населених пунктах можливі перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Повідомляється, що бригади енергетиків найближчим часом розпочнуть роботи з відновлення електропостачання. Попередньо внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що у середу, 1 березня, російські війська знову обстріляли Сумську область. Загалом у регіоні було зафіксовано 31 "приліт".

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