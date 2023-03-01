Окупанти обстріляли Сумський район: пошкоджено ЛЕП, можливі перебої зі світлом

Російські війська сьогодні ввечері, 1 березня, обстріляли з використанням артилерії Сумського району та пошкодили лінію електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Ворог здійснив артилерійський обстріл - попередньо 152 мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тому в прикордонних населених пунктах можливі перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.
Повідомляється, що бригади енергетиків найближчим часом розпочнуть роботи з відновлення електропостачання. Попередньо внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, раніше жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.
Також повідомлялося, що у середу, 1 березня, російські війська знову обстріляли Сумську область. Загалом у регіоні було зафіксовано 31 "приліт".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.