UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис: шестеро поранених

Фото: окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області 8 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 8 травня, російські окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області. Шестеро людей, зокрема 9-річна дитина, отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-офісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова.

Оновлено. Через обстріл Станіслава постраждали вже шість мирних жителів. Серед них - дитина.

"Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них - 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує", - розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами очільника регіону, одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості.

_____________

Зокрема, вдень російські військові обстріляли Станіслав, постраждали четверо людей.

"Також скиди авіабомб є і на Кізомис. У Кізомисі знову зруйновані два будинки внаслідок цього обстрілу", - розповів він.

Як повідомлялось, кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до 24. У понеділок, 8 травня, в лікарні померла жінка, за її життя лікарі боролися 5 днів.

Нагадаємо, у Херсоні сьогодні, 8 травня, місцеві мешканці чують вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область