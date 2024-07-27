Окупанти обстріляли системи передачі електроенергії та шахту в Україні

Росія обстріляла системи передачі електроенергії у двох областях України. Такою була атакована шахта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.
Протягом минулої доби ворог тричі обстрілював енергетичні об'єкти у Чернігівській області. Внаслідок атак знеструмлювались підстанції та повітряні лінії, а також приєднані до них побутові споживачі. Загалом знеструмлювалось 2 946 споживачів.
У Дніпропетровській області на території однієї з підстанцій пошкоджено обладнання через ворожу атаку дронів.
Крім того, російські війська обстріляли шахту у Донецькій області. На території шахти виникла пожежа. У момент аварії під землею перебували 86 працівників.
На поверхню вивели 84 осіб, в шахті залишились два працівники, задіяні в роботах із забезпечення життєдіяльності підприємства. Пожежу ліквідували.
Вночі 27 липня сили протиповітряної оборони збили всі цілі, які Росія випустила по Україні. Було знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та чотири дрони-камікадзе.
У Полтавській області був пошкоджений промисловий об'єкт. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.
Також у Київській області зафіксували падіння уламків ворожих "Шахедів". Внаслідок цього спалахнула пожежа, були обірвані електропроводи, пошкоджено дахи двох приватних будинків.
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