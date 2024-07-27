Окупанти обстріляли системи передачі електроенергії та шахту в Україні

Протягом минулої доби ворог тричі обстрілював енергетичні об'єкти у Чернігівській області. Внаслідок атак знеструмлювались підстанції та повітряні лінії, а також приєднані до них побутові споживачі. Загалом знеструмлювалось 2 946 споживачів.

У Дніпропетровській області на території однієї з підстанцій пошкоджено обладнання через ворожу атаку дронів.

Крім того, російські війська обстріляли шахту у Донецькій області. На території шахти виникла пожежа. У момент аварії під землею перебували 86 працівників.

На поверхню вивели 84 осіб, в шахті залишились два працівники, задіяні в роботах із забезпечення життєдіяльності підприємства. Пожежу ліквідували.