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Окупанти обстріляли школу у Часовому Яру на Донбасі (фото)

Фото: Окупанти обстріляли школу у Часовому Яру на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 1 березня, російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ще одна школа в Донецькій області постраждала від російських обстрілів - цього разу у Часовому Яру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто зазнало обстрілу сьогодні вдень. Окрім школи, пошкодження отримали 3 житлові будинки.

"За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих. Росіяни продовжують "воювати" із мирними українцями та нашою цивільною інфраструктурою", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні, 1 березня, вчергове обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки літня жінка зазнала поранень.

Вчора росіяни обстріляли пожежну частину у Святогірську. Внаслідок цього один рятувальник загинув, ще четверо зазнали поранень.

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