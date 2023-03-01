Окупанти обстріляли школу у Часовому Яру на Донбасі (фото)

У середу, 1 березня, російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ще одна школа в Донецькій області постраждала від російських обстрілів - цього разу у Часовому Яру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто зазнало обстрілу сьогодні вдень. Окрім школи, пошкодження отримали 3 житлові будинки.

"За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих. Росіяни продовжують "воювати" із мирними українцями та нашою цивільною інфраструктурою", - додав Кириленко.