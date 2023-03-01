Оккупанты обстреляли школу в Часовом Яру на Донбассе (фото)

В среду, 1 марта, российские военные обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Еще одна школа в Донецкой области пострадала от российских обстрелов - на этот раз в Часовом Яру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что город попал под обстрел сегодня днем. Кроме школы, повреждения получили 3 жилых дома.
"По предварительной информации, обошлось без раненых и погибших. Россияне продолжают воевать с мирными украинцами и нашей гражданской инфраструктурой", - добавил Кириленко.
Напомним, что российские оккупанты сегодня, 1 марта, в очередной раз обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки пожилая женщина получила ранения.
Вчера россияне обстреляли пожарную часть в Святогорске. В результате один спасатель погиб, еще четверо получили ранения.
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