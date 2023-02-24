Окупанти обстріляли село Таврійське у Запорізькій області: пошкоджено будинки

У п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької ОВА.
"Окупанти обстріляли населений пункт Запорізького району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під атаку потрапило село Таврійське.
"Всі подробиці атаки з'ясовуються", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.
Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.
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