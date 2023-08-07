ua en ru
Пн, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли село під Куп'янськом: є руйнування і поранений

Новость на русском →
Петропавлівка , Понеділок 07 серпня 2023 21:48
Окупанти обстріляли село під Куп'янськом: є руйнування і поранений Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 7 серпня, обстріляли село Петропавлівка в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 12:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка Куп‘янського району. У прокуратурі зазначили, що було пошкоджено житлові будинки.

"Отримав поранення 64-річний мирний мешканець", - повідомили правоохоронці.

Окупанти обстріляли село під Куп'янськом: є руйнування і поранений

Фото: Петропавлівка (deepstatemap.live)

Зазначається, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Куп'янського району

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, протягом минулого тижня окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені ними раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Сьогодні російські окупанти обстріляли село Кучерівка Харківської області. Двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Раніше росіяни теж обстрілювали Кучерівку Куп'янського району Харківської області. Зокрема, в середині липня загарбники скинули авіабомбу на Кучерівку, тоді поранення отримав 74-річний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні харков Купянск
NEWS
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Покровську Донецької області: є жертви
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Покровську Донецької області: є жертви
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України