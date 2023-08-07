Оккупанты обстреляли село под Купянском: есть разрушения и раненый

Российские войска сегодня, 7 августа, обстреляли село Петропавловка в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Около 12:00 российские военные обстреляли село Петропавловка Купянского района. В прокуратуре отметили, что были повреждены жилые дома.

"Получил ранения 64-летний мирный житель", - сообщили правоохранители.

Фото: Петропавловка (deepstatemap.live)

Отмечается, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Купянского района

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, в течение прошлой недели оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, утраченные ими ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Сегодня российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Харьковской области. Два человека погибли, трое получили ранения.

Ранее россияне тоже обстреливали Кучеровку Купянского района Харьковской области. В частности, в середине июля захватчики сбросили авиабомбу на Кучеровку, тогда ранение получил 74-летний мужчина.