Окупанти обстріляли село під Бериславом: поранено чотирьох людей

Російські війська обстріляли село Тягинка Херсонської області вдень у четвер, 7 грудня. Четверо людей поранені, одну з них у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Telegram-канал голови Бериславської РДА Володимира Літвінова.

"Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей", - розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, у тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя, медики борються за його життя.

"Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років", - додав очільник ОВА.

При цьому, як зазначив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов, ворог атакував житлову зону селища з реактивної системи залпового вогню.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Наприклад, російські загарбники, які втекли на лівобережжя Херсонської області після успішного контрнаступу ЗСУ восени 2022 року, 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центру Херсона дві людини загинули, також є поранені, серед яких лікарі.

Крім того, російські війська з артилерії атакували село Садове під Херсоном 30 листопада. Загинуло троє людей.