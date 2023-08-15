Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є поранені

За інформацією відомства, під вогнем знаходилися житлові квартали населеного пункту.

"В результаті ворожих ударів поранення отримали троє людей. Двох чоловіків, 40 і 46 років, і 64-річну жінку госпіталізовано до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - уточнили в ОВА.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють правобережну частину Херсонської області. Вони все ще утримують під своїм контролем лівобережжя регіону, що дозволяє проводити обстріли з артилерії і не тільки.

Сьогодні, 15 серпня, вдень окупанти обстрілювали центральну частину Херсона, внаслідок чого одна жінка отримала поранення.

При цьому ворог атакував село Новодмитрівка, один мирний житель постраждав.