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Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: есть раненые

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли село в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, обстреляли село Львово Херсонской области. В результате их атаки три мирных жителя получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

По информации ведомства, под огнем находились жилые кварталы населенного пункта. 

"В результате вражеских ударов ранения получили три человека. Двое мужчин, 40 и 46 лет, и 64-летняя женщина госпитализированы в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - уточнили в ОВА. 

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают правобережную часть Херсонской области. Они все еще удерживают под своим контролем левобережье региона, что позволяет им проводить обстрелы из артиллерии и не только. 

Сегодня, 15 августа, днем оккупанты обстреливали центральную часть Херсона, в результате чего одна женщина получила ранения. 

При этом враг атаковал село Новодмитровка, один мирный житель пострадал. 

 

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