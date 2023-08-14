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Внаслідок ворожого обстрілу села в Херсонській області було поранено чоловіка

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 14 серпня, обстріляли село в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок у Понятівці Дарʼївської громади", - йдеться у повідомленні.

Фото: Понятівка (deepstatemap.live)

Зазначається, що у власній оселі поранення отримав місцевий житель.

"Чоловіка з втратою верхньої кінцівки шпиталізували", - додали в ОВА.

Обстріли Херсонської області

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ вдарили по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами.

Через ворожі обстріли частина Херсона залишилася без світла.

Детальніше про вчорашні удари росіян по території Херсонської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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