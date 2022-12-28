ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: среди раненых - подросток

Новина українською →
Херсон, Среда 28 декабря 2022 12:55
Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: среди раненых - подросток Фото: оккупанты обстреляли село в Херсонской области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 28 декабря, российские оккупанты обстреляли село Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Три человека получили ранения, среди них - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Из-за вражеских обстрелов пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой", - написал он.

По его словам, все раненые доставлены в больницы.

Как сообщалось, утром в среду, 28 декабря, о взрывах сообщили и в Херсоне.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки около 50 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага пострадали по меньшей мере три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Обстріл Взрыв
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну