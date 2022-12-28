Росіяни вчора 50 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

Російські війська за минулу добу близько 50 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога постраждали щонайменше троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Росіяни вчора вдарили по Херсону 23 рази. Ворожі снаряди пошкодили медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні знову чули вибухи, поки місцева влада не коментувала ситуацію у місті.

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