Росіяни вчора 50 разів обстріляли Херсонську область: є поранені
Російські війська за минулу добу близько 50 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога постраждали щонайменше троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
Окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Росіяни вчора вдарили по Херсону 23 рази. Ворожі снаряди пошкодили медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.
Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні знову чули вибухи, поки місцева влада не коментувала ситуацію у місті.
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