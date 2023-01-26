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Вночі росіяни обстріляли Куп'янськ: пошкоджено авто поліцейського

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Харків, Четвер 26 січня 2023 08:59
Вночі росіяни обстріляли Куп'янськ: пошкоджено авто поліцейського Фото: вночі росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли вночі Куп'янськ Харківської області. Зафіксовано "приліт" ракети С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції", - розповів він.

Крім того, за його словами, протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.

Крім цього:

  • минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області;
  • у смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.

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