Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области: два человека погибли
В четверг, 26 января, российские войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. В результате два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты сегодня днем обстреляли пгт Двуречная. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина", - написал Синегубов.
Он отметил, что в настоящее время детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты обстреляли ночью Купянск Харьковской области. Зафиксирован "прилет" ракеты С-300.
Также ранее мы писали, что россияне 23 января вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.
В тот же день, 23 января, российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области. В результате были ранены три человека.
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