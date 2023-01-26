ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области: два человека погибли

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 26 января 2023 17:02
Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области: два человека погибли Фото: оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 26 января, российские войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. В результате два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты сегодня днем обстреляли пгт Двуречная. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина", - написал Синегубов.

Он отметил, что в настоящее время детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты обстреляли ночью Купянск Харьковской области. Зафиксирован "прилет" ракеты С-300.

Также ранее мы писали, что россияне 23 января вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

В тот же день, 23 января, российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области. В результате были ранены три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света