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Обстріл ринку у Херсоні: ОВА показала відео наслідків

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли ринок у Херсоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 25 вересня, вдарили по ринку в Херсоні, внаслідок чого поранено одну людину. З'явилось відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію у Telegram.

У відомстві розповіли, що під обстрілом знаходився Дніпровський район Херсона. Росіяни обстріляли з артилерії ринок, внаслідок чого знищено торгові точки, пошкоджено аптеку. У довколишніх житлових будинках також вибиті вікна.

"Поранення отримала 45-річна продавчиня. Її госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості", - уточнили в ОВА.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по Херсону та області. Для своїх атак вони, зокрема, застосовують артилерію та авіацію. Через щоденні обстріли гинуть мирні жителі.

Наприклад, сьогодні ворог ударив по Бериславу Херсонської області за допомогою авіабомби. В результаті атаки троє людей загинули, а ще двоє - отримали поранення.

Також учора, 24 вересня, окупанти скинули на Херсон дві авіабомби. Через атаку було пошкоджено інфраструктуру.

 

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ХерсонВійна Росії проти України