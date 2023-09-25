Обстрел рынка в Херсоне: ОВА показала видео последствий

В ведомстве рассказали, что под обстрелом находился Днепровский район Херсона. Россияне обстреляли из артиллерии рынок, в результате чего уничтожены торговые точки, повреждена аптека. В близлежащих жилых домах также выбиты окна.

"Ранение получила 45-летняя продавщица. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести", - уточнили в ОВА.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Херсону и области. Для своих атак они, в частности, применяют артиллерию и авиацию. Из-за ежедневных обстрелов гибнут мирные жители.

К примеру, сегодня враг ударил по Бериславу Херсонской области при помощи авиабомбы. В результате атаки три человека погибли, а еще два - получили ранения.

Также вчера, 24 сентября, оккупанты сбросили на Херсон две авиабомбы. Из-за атаки была повреждена инфраструктура.