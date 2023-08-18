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Окупанти обстріляли "Пункт незламності" в Часовому Яру: є поранені

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 18 серпня, обстріляли "Пункт незламності" в місті Часів Яр (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі обстрілу

Російська окупаційна армія, ймовірно, з артилерії обстріляла місто Часів Яр. Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із "Пунктом незламності", де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо.

Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони.

Жертви удару

"Тілесні ушкодження внаслідок зазначеного обстрілу отримали двоє жінок 73 та 76 років, які знаходились у цей час на вулиці, та 72-річний чоловік - його госпіталізованого до лікарні з множинними осколковими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Зазначається, що також серед постраждалих - 67-річний працівник гуманітарного штабу. 

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.

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